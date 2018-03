Amazon Echo disponible en France dès 2018

Amazon Echo ou Google Home : faites votre choix

Modifié le 14/03/2018 à 17h15

Nous vous annoncions hier une campagne de recrutement de beta-testeurs pour Amazon Echo en France, preuve qu'Amazon est en train d'accélérer sur son activité d'enceinte intelligente pour affronter sereinement sa grande rivale, Google Home. En ligne de mire, les achats de cadeaux pour les fêtes de fin d'année.Amazon aurait même investit 25 Millions de dollars pour financer son spot publicitaire diffusé lors du 52ème Super Bowl en Février dernier selon le magazine US QuartzEn 2017, plus de 20 Millions d'enceintes Echo ont été vendues dans le monde d'après le magazine économique Forbes, quand on sait que Google aurait écoulé 6,73 Millions d'enceintes Home sur le dernier trimestre 2017.On ne sait pas encore quel sera le prix définitif de l'enceinte intelligente Amazon, mais on peut penser qu'il se situera aux alentours de 200 Euros, puisque elle est vendue 199$ aux Etats-Unis et 199 Euros en Allemagne.Et vous, avez-vous déjà une enceinte intelligente chez vous ? Plutôt Amazon Echo ou Google Home ?