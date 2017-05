Cicret : un bracelet qui transforme votre bras en écran tactile

Cicret : un bracelet connecté avec projecteur intégré

Les caractéristiques de Cicret

Modifié le 15/05/2017 à 17h09

Une start-up française est à l'origine d'un objet pour le moins innovant : un bracelet connecté qui affiche le contenu de votre smartphone sur votre peau. Relié en Bluetooth à votre téléphone mobile, il vous suffit d'un simple mouvement du poignet pour transformer votre avant-bras en écran tactile, le bracelet étant doté d'un projecteur et de huit capteurs sensoriels.Vous pourrez alors consulter vos emails, répondre à un message ou encore lire une vidéo, à condition d'être à moins de 50 mètres de votre appareil mobile.Ce bracelet est entièrement étanche et peut s'utiliser sous la douche ou en pleine tempête. Disponible en plusieurs coloris, il est compatible avec toutes les couleurs de peau. Par ailleurs, il fonctionne sous Android, dispose de 16 ou 32 Go de mémoire, d'un gyroscope et d'un accéléromètre.Beaucoup de questions restent en suspens quant à l'utilisation de ce bracelet. Les internautes s'interrogent notamment sur la façon dont on pourra zoomer sur la peau ou encore lancer une commande. On devrait en savoir plus prochainement : les précommandes seront disponibles avant la fin de l'année 2017.