MWC 2017 : Samsung dévoile le Galaxy Book

Samsung Galaxy Book, la tablette 2-en-1

L'argument de taille de Samsung Book : Windows

Modifié le 27/02/2017 à 16h41

Décidément, les tablettes ne provoquent pas le même enthousiasme que les smartphones : surtout, leur rythme de renouvellement est très peu élevé : en 2016, il s'en est vendu 16 % de moins qu'en 2015 , alors que 40 % des ménages en ont une.Et même si le dernier-né de Samsung, le Galaxy Tab S3 , présente des fonctionnalités innovantes et pourrait trouver des adeptes, c'est désormais du côté des professionnels que Samsung voit les leviers de croissance pour ce type d'appareils. Le fabricant coréen vient de lancer la Galaxy Book, une tablette axée sur la productivité.Prochainement disponible en deux tailles (10,6 et 12 pouces), elle possède un écran suffisamment grand pour réaliser des présentations pendant des rendez-vous clients, travailler sur des feuilles Excel sans avoir à faire défiler la page ou encore dessiner. Les designers et illustrateurs l'apprécieront effectivement : son écran Super AMOLED, technologie propriétaire de Samsung, affiche en Full HD. Et pour dessiner, là aussi lesera livré avec chaque tablette sans supplément et compatible avec Adobe Photoshop Mais s'il y a une caractéristique à même de séduire les professionnels, c'est le fait que le Samsung Galaxy Book fonctionne sous Windows 10. Historiquement, les logiciels conçus pour des usages professionnels le sont en grande partie sous le système d'exploitation de Microsoft, et même si les lignes bougent, Samsung élargit ainsi sa cible en présentant un produit sous Windows.Afin de pouvoir réaliser les tâches les plus complexes dans des conditions optimales pour l'utilisateur, Samsung a doté le Galaxy Book d'un processeur Intel Core i5 de 7e génération et de 8 Go de RAM. Sa batterie tient 10,5 heures en utilisation intensive, et le disque dur dispose de 256 Go. Et pour pouvoir connecter tout type d'appareils, deux ports USB Type-C sont présents. La tablette ne pèse que 754 grammes et a une épaisseur de 7,4 mm.