Forfaits pour tablette : comparatif des offres

Le meilleur forfait Bouygues



Bouygues propose, de son côté, son option « Multi-SIM Internet », qui permet de partager l'enveloppe data de votre forfait principal avec



Là encore, et comme son nom l'indique, il est uniquement possible de surfer avec cette SIM : appels et SMS/MMS ne sont pas de la partie.



Bouygues n'indique pas s'il est possible de commander plus d'une autre carte SIM : à priori, vous ne pouvez donc disposer que d'une SIM supplémentaire.



Celle-ci est facturée 2 euros par mois, et est disponible pour les souscripteurs à un forfait Sensation. Ceux qui disposent d'un forfait avec une enveloppe de 40 Go sont exemptés de ce versement mensuel.



Par ailleurs, Bouygues comme SFR ne réclame pas de frais d'activation.



Dernier point : contrairement aux autres opérateurs, le fonctionnement de la SIM supplémentaire ne se calque pas sur celui de la SIM principale. Ainsi, bien que vous disposiez d'un forfait avec une enveloppe data à consommer en Europe, la SIM secondaire se borne à nos frontières.



Voir l'offre

Le meilleur forfait Orange



Chez Orange comme chez Sosh, il existe une option également appelée Multi-SIM Internet, qui vous permet de profiter d'une carte SIM supplémentaire à insérer dans votre tablette.



Cette option est facturée 5 euros par mois, avec des frais d'activation s'élevant à 10 euros. Notez que vous pouvez associer à votre ligne principale jusqu'à 3 équipements, mais pour le troisième, il faudra passer par une SIM « Appels & Internet », qui vous permet d'utiliser tous les services de votre forfait (voix, SMS/MMS inclus), mais limite l'enveloppe data à 1 Go.



Sachez que les détenteurs d'un forfait Open Play ou Jet profitent de cette option sur demande, sans surcoût. Orange ne les exonère cependant pas des frais d'activation.



Notez enfin que l'opérateur précise que les usages peer to peer et newsgroups sont interdits, ce qui est également le cas chez Sosh.

Voir l'offre

Le meilleur forfait SFR



SFR a mis en place une option similaire à celles de ses concurrents.



MultiSurf vous permet de partager l'enveloppe data de votre forfait principal. Cette option est disponible à partir du forfait Starter 3 Go et est facturée 5 euros mensuels par SIM supplémentaire, mais si vous disposez d'un forfait Power ou Premium, elles vous sont offertes. Et contrairement à Orange, SFR ne facture pas de frais d'activation.



Vous pouvez cumuler cette option trois fois pour une ligne principale, et donc disposer de quatre cartes SIM au total.



Notez bien que ces SIM ne peuvent ni recevoir, ni émettre d'appels ou de SMS/MMS.



Enfin, sachez que RED, la filiale low-cost de SFR, ne propose pas cette option.



Voir l'offre

Et chez Free Mobile ?

Modifié le 13/01/2017 à 16h20

Les opérateurs ont évidemment pensé à cette situation, et proposent des forfaits dédiés aux tablettes. Mais ces derniers ne sont jamais intéressants, et parfois même plus onéreux que le forfait principal.Heureusement, Bouygues, Orange et SFR-Numericable disposent dans leurs offres d'options Multi-SIM ou Multisurf, selon les cas, qui peuvent être intéressantes dans ce cadre. Les voici résumées.Au grand damne des clients Free Mobile, il n'existe pas chez cet opérateur d'option de ce type. Pour disposer d'une SIM sur votre tablette, il faudra souscrire une nouvelle ligne, que vous pouvez cependant rattacher à votre ligne principale, dans le cadre de l'offre « multiligne » de l'opérateur. Reste que là où Bouygues / B&You, Orange / Sosh et SFR facturent la seconde SIM entre 2 et 5 euros par mois, il faudra dépenser entre 15,99 et 19,99 euros chez Free, selon que vous disposiez d'un abonnement Freebox ou pas.Certes, à ce prix-là vous pouvez bénéficier d'un forfait « complet », avec voix, SMS et MMS, et d'une enveloppe (non partagée) de 50 Go de data, mais est-ce vraiment adapté à un usage tablette ? Sans doute pas. Il manque donc à Free Mobile une option de ce type. L'opérateur a beaucoup misé sur la simplicité de son offre et ne souhaite sans doute pas la compliquer avec des options. Dans ce cas, pourquoi ne pas offrir une seconde SIM qui permettrait de partager les 50 Go de data avec un second appareil ? A bon entendeur...