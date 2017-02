MWC 2017 : Samsung dévoile sa Galaxy Tab S3

Galaxy Tab S3 aura un écran Super AMOLED

Un son stéréo qui s'ajuste à la position de la tablette

Le S Pen, un stylet de haute précision

Modifié le 27/02/2017 à 08h26

Comme on pouvait s'y attendre, la toute nouvelle tablette de Samsung est un produit haut de gamme à la pointe de la technologie. D'un poids de tout juste 430 grammes, elle est dotée d'un écran Super AMOLED, une technologie développée en interne par Samsung. Il s'agit d'un écran de haute précision où chaque pixel s'allume, à la différence d'un écran LCD, toujouts rétro-éclairé. Résultat : les couleurs sont plus proches de celles dans la vie réelle, le contraste est plus prononcé, l'image est beaucoup plus nette. Cet écran d'une taille de 9,7 pouces et d'une résolution de 1536 x 2048 pixels peut être regardé sous des angles différents et même sous un soleil brillant. Il dispose par ailleurs d'un filtre de la lumière bleue : finis, les troubles du sommeil causés par les écrans !Son autre trait marquant sont ses haut-parleurs. Au nombre de quatre, ils sont disposés sur les côtés haut et bas de la tablette. Samsung promet un son d'une qualité comparable à celui d'une salle de cinéma. Mais la vraie innovation consiste dans le fait que lorsque vous retournez la tablette dans vos mains, les haut-parleurs s'ajustent pour continuer à émettre un son stéréo authentique. Cette fonctionnalité a été développée par le spécialiste de l'acoustique AKG. Par ailleurs, le fabricant commercialisera bientôt pour Samsung des écouteurs boutons dont la qualité du son sera, selon les dires des dirigeants de Samsung, irréprochable.La dernière nouveauté de cette tablette est son stylet bâptisé. D'une épraisseur de 0,7 mm seulement, sa pointe est si sensible qu'elle est capable de distinguer 4 000 niveaux de pression différents. Grâce à un capteur intégré, ce stylet est également sensible à l'angle. Les illustrateurs pourront l'utiliser pour dessiner directement sur la tablette, et même au sein d'Adobe Photoshop. A la différence des Galaxy Note, aucune attache pour len'est prévue sur le rebord de la Galaxy Tab S3. Dernière innovation : ce stylet n'a pas besoin d'être chargé séparément : sa batterie interne se charge automatiquement lorsqu'il est en utilisation.