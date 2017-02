Galaxy Tab S3 : Samsung s’apprête à dévoiler une nouvelle tablette

Samsung devrait défier les limites de la productivité

Samsung Galaxy S8, le grand absent du Mobile World Congress

Modifié le 01/02/2017 à 17h05

C'est le soir du dimanche 26 février, à la veille de l'ouverture du Mobile World Congress de Barcelone , que Samsung devrait dévoiler ce qui serait vraisemblablement la Galaxy Tab S3. La tablette a déjà reçu l'agrément de la, le régulateur américain des télécoms.Selon les rumeurs relayées par le journal coréen, la nouvelle tablette serait de 5,6 mm d'épaisseur et aurait un écran 9,6 pouces d'une résolution de 2048 x 1536 pixels. Pour rappel, son prédécesseur, la Galaxy Tab S2, d'une même épaisseur, était déclinée en versions 9,7 et 8 pouces. On ne sait pas encore si Samsung optera pour un écran AMOLED, qui a fait le succès de la Galaxy Tab S2 . Les caméras devraient être améliorées : 12 millions de pixels pour la caméra arrière contre 8 dans la version S2 et 5 millions de pixels pour la caméra avant contre 2.1 millions précédemment.Ce qui est plus certain, c'est que la nouvelle tablette aura une meilleure productivité grâce à un processeur Snapdragon 820 et 4Go de RAM contre 3Go précédemment.Ces trois dernières années, Samsung a toujours utilisé le Mobile World Congress, salon se tenant chaque année, fin février, à Barcelone, pour dévoiler un nouveau smartphone. Des rumeurs circulaient quant à la présentation d'un Samsung Galaxy S8 à cette occasion , d'autant plus que le Galaxy Note 7 était marqué par ses batteries explosives et a fini par voir ses stocks rappelés. Mais cela ne sera finalement pas le cas : sans doute parce que le S8 n'est pas encore prêt et Samsung ne veut pas prendre le risque qu'il connaisse le même sort que le Galaxy Note 7. Mais il peut aussi s'agir d'une volonté d'organiser un évènement à part, probablement en avril 2017, pour ne pas avoir à rivaliser avec la multitude de fabricants présents au Mobile World Congress.Quoi qu'il en soit, Samsung est actuellement au meilleur de sa forme : l'échec du Galaxy S7 n'a finalement pas eu d'incidence négative sur son chiffre d'affaire 2016 : il est même en hausse de 50,2 %