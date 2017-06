Logitech : de nouvelles souris pour une configuration multi-PC

Logitech sort des souris compatibles avec le logiciel Flow

A voir aussi : notre guide d'achat des meilleures souris gamer

Une meilleure autonomie

A gauche, la MX Master 2S ; à droite, la MX Anywhere 2S

Modifié le 01/06/2017 à 17h08

Alors que l'environnement de travail se modifie et que de plus en plus de personnes sont sur plusieurs ordinateurs à la fois, Logitech a décidé d'accélérer le déploiement de la fonctionnalitéen lançant le logiciel Flow, qui permet de contrôler jusqu'à trois ordinateurs en même temps avec une seule souris.Et pour accompagner le lancement de Flow, Logitech a sorti deux nouvelles souris, compatibles avec le nouveau logiciel : la MX Master 2S et la MX Anywhere 2S. Mais ce n'est pas le seul intérêt de ces deux modèles de souris. En effet, ces dernières ont fait d'incroyables progrès en matière de précision : elles disposent d'un capteur Darkfield High Precision, qui permet de booster la rapidité du curseur de la souris, sa précision et augmente la résolution à 4 000 DPI «» précise Logitech dans un communiqué.Les souris MX Master 2S et MX Anywhere 2S affichent, par ailleurs, une meilleure autonomie, grâce à une amélioration de la durée de vie de la batterie. D'après Logitech, elles disposent d'une recharge qui peut durer jusqu'à 70 jours. Par ailleurs, la MX Master est davantage conçue pour une utilisation sur un ordinateur de bureau, puisqu'elle est très ergonomique et propose un support à la main et au poignet, tandis que la MX Anywhere est plutôt destinée aux utilisateurs d'ordinateurs portables.Les nouvelles souris de Logitech seront disponibles dans trois coloris (noir, bleu et blanc) dès le mois de juin 2017 sur le site de Logitech et dans les magasins spécialisés. Il faudra compter 109 euros pour la MX Master 2S et 89,99 euros pour la MX Anywhere 2S. Le logiciel Flow est quant à lui déjà disponible gratuitement au téléchargement depuis le programme Logitech. Rappelons enfin que vous n'avez pas besoin d'acheter ces nouvelles souris pour utiliser Flow : le logiciel est également compatible avec les souris M585 et M590, qui sont un peu plus abordables, puisqu'elles coûtent entre 40 et 50 euros.