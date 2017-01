Logitech complète sa famille de casques gamers sans fil avec le G533 Wireless

Modifié le 10/01/2017 à 15h26

Logitech ajoute donc à sa gamme de casques gamers sans fil, le G533 Wireless, un casque bénéficiant pour la partie audio des transducteurs audio Pro-G de la marque. Il étrenne un nouveau design qui veut plus épuré alors que Logitech insiste sur la légèreté du casque et sur les coussinets d'oreille utilisant d'après le communiqué «» : l'ensemble pourrait se porter sans gêne des heures. Logitech annonce un poids de 350 grammes pour son G533 Wireless. Côté audio, on retrouve la technologie DTS Headphone:X 7.1 qui permet un positionnement précis du son. Logitech évoque la liaison sans fil sans perte du casque, annoncée pour une portée de 15 mètres mais le fabricant se garde bien de communiquer sur les caractéristiques audio précises du G533 comme son rapport signal/bruit ou sa réponse en fréquence.Le G533 Wireless embarque un microphone avec annulation de bruit ambiant que l'on peut replier ce qui le mettra automatiquement en sourdine et dispose d'un filtre baptisé "pop" pour atténuer les bruits de souffle notamment. Le G533 Wireless est un casque avec batterie rechargeable que l'on peut remplacer : Logitech annonce une autonomie de 15 heures avec un charge. On retrouve sur le casque une molette pour régler le volume, un bouton sourdine pour le micro, alors que ce modèle ne propose aucun rétroéclairage RGB.Logitech annonce une disponibilité dans le courant du mois de janvier au prix de 149 euros TTC.