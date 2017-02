Slidenjoy : le projet de portable à double ou triple écran est-il une arnaque ?

Voir aussi : Project Valerie, le PC portable aux trois écrans de Razer

Slidenjoy est-il une arnaque ?



Nous savons que vous suivez notre aventure depuis un certain temps maintenant et avez même pré-commandé* notre produit !

Nous tenons à vous remercier une fois encore pour votre confiance ! Nous aimons partager les good news, les fun news, les news intéressantes ou insolites, mais, parfois, nous avons aussi à partager de tristes nouvelles.

Malgré notre enthousiasme et notre dur labeur, nous ne serons pas en mesure de commencer les livraisons en novembre. On ne parle pas d'une longue attente, mais d'une attente qui se comptera en semaines plutôt qu'en mois. On ne parle plus d'un retard aussi long que les précédents. On vous a promis qu'on serait tout à fait honnête avec vous, c'est pourquoi nous avons décidé d'accepter le fait que nous sommes de nouveau en retard par rapport à la date annoncée. La fin est très proche, nous y sommes presque, mais nous n'y serons pas en novembre.



Ce n'est pas une annonce facile à faire pour nous. Certains d'entre vous pensent que ce n'est pas important pour nous, que nous nous fichons de vous. Absolument pas ! Slidenjoy est la seule chose à laquelle nous pensons, 14 heures par jour. Pour Charlee et Thomas, c'est le début de leur carrière, c'est encore plus important. Nous sommes tous les trois pleinement engagés dans ce projet. En lançant notre campagne sur Kickstarter, nous étions loin d'imaginer l'ampleur que ce projet prendrait. C'était une configuration complètement différente à mettre en oeuvre.



Maintenant, grâce aux pré-commandes et aux livraisons que nous devons effectuer en magasins, notre future production s'élève à 100 000 unités en un mois. Et ce n'est que le début ! Notre production sera composée de 63 travailleurs, nous produirons une unité toutes les 6 minutes. Environ 8h par jour et 20 jours de travail par mois : cela représentera 150 unités par palette, donc un semi-remorque chaque jour. C'est une production massive que nous avons prévu. Cela signifie de grosses commandes aux sous-traitants, de nombreux emplois créés,... Une autre chose qu'il nous semble important à souligner, c'est que nous voulons lancer cette production ici, en Belgique, à quelques minutes de route de chez nous. Nous voulons engager ici, nous voulons être en mesure de contrôler la production de près. Nous devons trouver un immeuble, acheter les équipements, etc. Laurent, qui a 23 ans d'expérience dans la production, y travaille en ce moment. Et notre promesse ne change pas : les gens qui ont pré-commandé le Slidenjoy recevront, dès qu'il est prêt, et avant tout le monde (à l'exception de nos backers sur Kickstarter). Et ce Slidenjoy dépassera toutes vos attentes. Nous vous promettons que vous ne regretterez pas votre confiance placée en nous.

Croyez-nous, nous bossons dur !



Toujours pas de date de livraison connue pour Slidenjoy

Nous sommes en phase de production, les écrans devraient voir le jour dans le courant de ce semestre.



Modifié le 03/02/2017 à 17h52

C'est un magnifique projet high-tech qui fait rêver tous ceux qui possèdent un ordinateur portable. Pour 349 euros (offre promotionnelle, au lieu de 449 euros), Slidenjoy vous propose d'ajouter deux écrans LCD à votre ordinateur portable, quelle que soit la taille de son écran d'origine : 13, 15, ou 17". Que le prix de ces écrans additionnels ne soit pas différent en fonction de leur taille est déjà surprenant.Mais la suite est plus inquiétante : aujourd'hui, vous ne pouvez pas formellement acheter un Slidenjoy. Seule une réservation, avec un "dépôt", est possible. En l'occurence, sur les 349 euros, on vous en demande 60 pour être prioritaire lors de l'expédition des premières commandes. D'après le site lui-même, 7000 pré-commandes ont déjà été enregistrées.Le problème, c'est que l'on trouve des traces de ce projet sur la Toile depuis au moins 2015. Et les premiers écrans Slidenjoy devaient commencer à être fabriqués, et livrés, dès la mi-2016 ! Dans un message envoyé fin septembre par Slidenjoy à ses « clients », ceux qui ont versé un acompte, l'équipe écrivait les choses suivantes :Depuis, toujours pas de nouvelles. Une relance, début janvier, a donné la réponse suivante des équipes de Slidenjoy :Sur kickscammed.com , un post soutient que le projet est un, affirmant qu'il s'agit d'une arnaque très bien marquetée, utilisant à fond les réseaux sociaux pour collecter des ordres de pré-commande, mais qu'il n'y a derrière, aucun projet réel de fabrication de ces écrans.