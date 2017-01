CES 2017 : Project Valerie, le PC portable aux trois écrans de Razer

Le Project Valerie : l'impressionnant tour de force de Razer

Razer va-t-elle un jour vendre le Project Valerie ?

Modifié le 06/01/2017 à 11h03

Les joueurs le savent : si on veut apprécier au mieux les derniers titres AAA, il est préférable d'avoir un ordinateur qui tient la route et, surtout, plusieurs écrans pour jouer en immersion totale. Sur un ordinateur de bureau, ce n'est pas un problème... Mais sur un ordinateur portable c'est une autre histoire.Razer, marque spécialisée dans les accessoireset, désormais, dans les ordinateurs portables, a dévoilé au CES 2017 un projet qui pourrait en faire baver plus d'un : le premier PC portable avec trois écrans intégrés.Le premier PC portable à trois écrans intégrés du monde s'appelle « Project Valerie » et n'a pas manqué de faire le buzz au CES 2017. Razer a réussi le tour de force d'installer trois écrans de 17 pouces UHD dans un Razer Blade Pro. Au programme, donc, une résolution impossible à obtenir sur un PC portable normal : 11 520 x 2 160 pixels.Pour celles et ceux qui s'inquiéteraient de l'épaisseur de la bête, qu'ils se rassurent. Au final, le Project Valerie n'est épais que de 3,81 centimètres. Il va en revanche falloir se muscler un peu pour le porter, puisque la présence des trois écrans l'alourdit fortement et lui fait atteindre le poids de 5,4 kilos.Les trois écrans du Project Valerie se déploient automatiquement, ce qui ne laisse guère le choix à l'utilisateur que de les utiliser... Et ce, même s'il ne prévoit pas de jouer. C'est dommage... Pas besoin de trois écrans pour lancer sa playlist Spotify ou répondre à quelques mails.La question de savoir si Razer compte un jour produire en série ce prototype, reste en suspens. L'entreprise n'a rien annoncé et les spécialistes ont remarqué que la présence d'une seule carte graphique, une GTX 1080, risque fort de ne pas suffire pour faire tourner les jeux auxquels il se destine. Sans compter qu'il faudrait trouver des clients potentiels...