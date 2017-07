Hyperloop : le premier test est un succès

Voyage dans le vide et en sustentation magnétique

Un premier test loin de ce qui est attendu

Modifié le 13/07/2017 à 10h13

Une nouvelle étape a été franchie le 11 juillet 2017 : Hyperloop One a réussi son premier test grandeur nature de ce qui pourrait être le futur du rail.L'annonce est de taille : dans un communiqué de presse publié le 12 juillet 2017, l'entreprise californienne Hyperloop One a annoncé avoir réussi son premier test grandeur nature du système Hyperloop. Si elle est encore loin de la réussite totale, ce premier test présage un avenir radieux à cette nouvelle technologie qui intéresse déjà quelques pays dans le monde.Le test a été de courte durée : l'engin, qui n'a pas encore de capsule, a lévité pendant 5,3 secondes grâce à la technologie de sustentation magnétique. L'entreprise a réussi à le propulser à 112 kilomètres par heure sur une distance de 500 mètres dans le tube prévu à cet effet et qui est sous vide. Le test a été filmé et la vidéo postée sur Youtube.Le test mené le 11 juillet 2017 a permis de tester le moteur, la pompe à vide, les freins électromagnétiques ainsi que le système d'aimants qui permettent de déplacer le futur engin. L'idée est simple : en réduisant à néant les frottements grâce à un tube sous vide et une capsule qui lévite, il est possible d'atteindre des vitesses supérieures que celles actuellement disponibles pour le transport de passager.En effet, si l'engin n'a atteint que la vitesse de 112 kilomètres par heure, les capsules sont en théorie en mesure d'atteindre une vitesse dix fois supérieure, soit près de 1.200 kilomètres par heure. Une vitesse proche de celle du son (1.224 km/h) dans l'air. Mais il n'y aura pas de bang supersonique, puisque le tube est sous vide.