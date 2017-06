Hyperloop : Paris-Amsterdam en 30 minutes d'ici 2021

Un projet qui pourrait se réaliser en 2021

Les possibilités offertes par l'Hyperloop

Modifié le 05/06/2017 à 14h20

Hyperloop a été lancé par le milliardaire américain Elon Musk et a pour but de révolutionner le transport, grâce à des capsules propulsées à très très grande vitesse (1 000 kilomètres/heure) qui circuleraient dans des tubes. En janvier 2017, l'entreprise néerlandaise Hardt Global Mobility a remporté la première compétition Hyperloop organisée par SpaceX (autre projet d'Elon Musk) pour l'exploitation et l'amélioration de la technologie Hyperloop. Un concours où elle s'est imposée face à des rivaux de taille, tels qu'une équipe du MIT et une autre de l'université technique de Munich.Souhaitant passer à la vitesse supérieure, Hardt Global Mobility s'est associée à la société de construction BAM afin de lancer un centre d'essai de l'Hyperloop. Cette initiative, soutenue par le gouvernement, pourrait concrétiser le projet suivant : relier Amsterdam à Paris en 30 minutes en 2021. Le transport du futur est à portée de main... (voir aussi :Si ce projet se concrétisait, les deux capitales, distantes de 500 kilomètres, seraient rejointes plus rapidement qu'en avion (1 heure) et dans un temps encore plus court qu'en train (3 heures).Outre la rapidité, les trains Hyperloop sont également respectueux de l'environnement, et de nombreux projets, en Europe et aux Etats-Unis, sont à l'étude afin d'améliorer les transports et de les rendre plus écologiques grâce à Hyperloop. Des travaux sont ainsi en cours en Slovaquie, en Russie, au Royaume-Uni, et un projet visant à relier la Corse à la Sardaigne a récemment été sélectionné dans le cadre d'un concours lancé par la société Hyperloop One.