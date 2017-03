Pour la première fois, Toyota expose au CeBIT

Toyota a participé au CeBIT

Le Japon bien représenté au CeBIT

Modifié le 24/03/2017 à 16h40

Cette année, le CeBIT, l'un des plus grands salons mondiaux consacrés aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, s'est tenu à Hanovre, en Allemagne, du 20 au 24 mars 2017.Et pour la première fois depuis que ce salon existe, Toyota était présent. Le constructeur automobile y a notamment présenté les systèmes d'aide à la conduite qu'il a développés, ainsi que ses avancées en matière de conduite autonome.Le Japon, qui a participé pour la première fois au CeBIT au titre de pays partenaire, disposait d'un pavillon dédié, sur lequel, outre l'entreprise Toyota, étaient également représentées les sociétés Aisin Seiki et DENSO. Une présence du Japon dont le thème était « Créer un nouveau monde avec le Japon - Société 5.0, Une autre perspective ».En plus des initiatives relatives à la conduite autonome de demain, ont également été présentés divers types de projets mis au point par les sociétés japonaises. Ces dernières ont ainsi mis en avant leurs technologies de mobilité individuelle, qui permettront de faciliter la vie quotidienne et de répondre à des problématiques telles que le vieillissement de la population, ainsi que des technologies robotiques destinées à terme, à équiper les logements et sites industriels.