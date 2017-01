CES 2017 : La Concept-i, la voiture intelligente de Toyota

La Concept-i, la voiture qui vous dit « bonjour »

Toyota présente Yui, son intelligence artificielle

Modifié le 05/01/2017 à 10h30

Plus qu'une voiture autonome, la Toyota Concept-i, qui ne restera sans doute qu'un concept-car pendant encore plusieurs années, se veut une voiture intelligente, capable d'immerger ses utilisateurs dans un environnement accueillant, grâce à son Intelligence Artificielle maison.Tandis que les constructeurs automobiles dévoilent peu à peu leurs projets de voiture autonome et électrique qu'ils ont tous dans les cartons, Toyota a décidé de jouer la carte de l'innovation totale avec la Concept-i, le nouveau concept-car du groupe japonais. Au-delà d'être autonome et électrique comme ses concurrentes, la Concept-i dispose d'une intelligence artificielle.Les chercheurs du CALTY Design Research de Toyota, basé à Newport Beach, ont développé une nouvelle philosophie à adapter aux voitures intelligentes : la « chaleur cinétique ». Elle vise à rendre les voitures autonomes non seulement des moyens de transports dans lesquels les passagers n'ont pas à lever le petit doigt pour se déplacer d'un point A à un point B, mais également des environnements accueillants. La Concept-i, par exemple, vous dit « bonjour » quand vous rentrez dans le véhicule.La grande innovation présentée par Toyota, par rapport aux autres voitures autonomes, c'est l'intelligence artificielle baptisée « Yui » (un prénom féminin au Japon), qui est à la fois capable de mémoriser les paramètres des utilisateurs et d'apprendre au fil du temps pour anticiper les besoins des passagers.Yui est partout dans la voiture, de l'intérieur (via des LED et des écrans placés dans tout l'habitacle) à l'extérieur (sur les portières ou encore les phares), pour interagir avec les passagers, mais également avec le monde extérieur (Yui répond à la voix, à la lumière et même aux gestes). Yui est en mesure de décider en lieu et place des passagers et du conducteur ce qu'il convient de faire, ce qui n'a pas manqué d'être critiqué. Mais Toyota n'a pas annoncé si le groupe compte faire de la Concept-i un véhicule de série : ce sont surtout les évolutions techniques et technologiques qu'elle embarque qui devraient être adaptées sur certains modèles.