CES 2017 : 40 voitures autonomes BMW testées sur route

Des tests aux Etats-Unis mais également en Europe

Une BMW autonome en 2021 ?

Modifié le 05/01/2017 à 10h28

Si le champion de la voiture autonome est, pour l'instant, Tesla, la firme californienne doit faire attention à ses arrières : tous les constructeurs ont dans leurs cartons leur propre projet et BMW n'est pas en reste. En 2017, près de 40 voitures seront testées sur route.Le projet dévoilé par BMW en marge du CES 2017 de Las Vegas est ambitieux, tant par sa taille que par sa globalité. Le groupe allemand espère mettre sur les routes d'ici la fin de l'année 2017 pas moins de 40 voitures autonomes, pour mener des tests de conduite. Des voitures qui rouleront bien évidemment aux Etats-Unis, où de nombreux tests sont déjà menés par la filiale d'Alphabet Waymo et par Uber, mais également en Europe, où les autorités sont un peu plus réticentes.D'autres pays devraient aussi héberger les tests de BMW, qui travaille avec l'américain Intel et la start-up israélienne Mobileye, également associée de Volkswagen ou Renault, pour développer sa propre voiture autonome. Un projet qui n'a toutefois pas de date de sortie annoncée, alors que Tesla permet déjà à ses propriétaires de rouler sans toucher le volant.Le projet de BMW est clair : les tests que le groupe a dévoilés mercredi 4 janvier 2017 lui permettront d'avancer dans son projet iNEXT, la première voiture autonome du groupe que ce dernier espère lancer à grande échelle à l'horizon de 2021. Mais pour cela, il va falloir que les tests soit concluants et rien ne garantit que cette date ne soit pas repoussée ou anticipée.L'annonce du partenariat confirme l'intérêt des constructeurs pour la voiture autonome, Faraday Future a par exemple dévoilé son premier modèle au CES 2017, mais également l'importante croissance de la start-up Mobileye dans le domaine : elle a signé de nombreux contrats avec des constructeurs du monde entier et a dépassé les 11 milliards de dollars de capitalisation en moins d'un an.