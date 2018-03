Votre horloge est peut-être en retard de 6 minutes... mais pourquoi ?

Dérèglement des fréquences : 36 pays sont touchés

Si vous avez une horloge qui se règle sur la fréquence du réseau électrique (un radio-réveil ou les horloges électroniques sur les micro-ondes et les réfrigérateurs par exemple), sachez que l'heure qu'elles affichent pourrait ne pas être exacte.Très peu de gens achètent encore des radio-réveils ; en revanche, si vous avez une horloge sur votre micro-ondes ou votre réfrigérateur, vous êtes sans doute tenté d'y jeter un coup d'oeil plus d'une fois dans une journée. Et bien, soyez prudent, puisque le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité (ENTSOE), un organisme réunissant 43 opérateurs à travers 36 pays du continent européen, vient d'alerter sur une baisse de la fréquence dans le réseau européen unifié depuis la mi-janvier 2018. Au lieu des 50 Hz habituels, à compter du 15 janvier 2018 environ, le réseau a délivré 49,996 Hz en moyenne.Cet écart, à première vue insignifiant, se répercute sur les horloges réglées sur la fréquence du réseau électrique. L'exactitude de leurs mesures dépend directement du nombre de fois que le courant altenatif change de sens.Dans son communiqué intitulé «», l'ENTSOE précise que cette déviation est due à une production insuffisante de la part d'un distributeur au sud-est du continent européen. «», peut-on lire dans le communiqué. L'organisation précise par ailleurs que cette déviation doit cesser et que le retard sera rattrapé.Et si vous n'avez pas d'horloge réglée sur la fréquence du réseau, bonne nouvelle pour vous : vous pouvez être tranquille, le vôtre devrait fonctionner comme il faut. Nos ordinateurs, smartphones, tablettes et smartwatches se règlent en effet sur l'heure d'Internet et peuvent être considérés comme étant les plus exacts qu'un citoyen lambda ait à sa disposition.