Facebook invente le Flick, une nouvelle unité de temps

Qu'est-ce que le Flick ?

Mais à quoi sert le Flick ?

Modifié le 14/02/2018 à 17h00

Malheureusement, à moins d'être véritablement calé en mathématiques et avoir l'intention de ne pas être compris par la majorité des personnes, il sera très compliqué de l'utiliser.Le Flick a été inventé par les équipes de Facebook et, plus précisément, d'Oculus, la branche de Facebook qui développe le casque de réalité virtuelle Oculus Rift. Il s'agit d'une unité de temps qui divise une seconde en unités capable de devenir des nombres entiers lorsqu'il s'agit de fréquences. Les plus anglophiles auront identifié une référence claire au terme «» qui signifie «» en argot américain, selon Urban Dictionary.Un Flick vaut très précisément 1/705.600.000 seconde ou 1,417266560090703*10^-9 seconde (ou nanoseconde). Autant dire qu'au niveau de la praticité au quotidien, ce n'est pas l'idéal. Une heure, en Flicks, ça donne 2.540,16 milliards. «» est clairement moins pratique que de dire «». Mais la conversion peut produire son petit effet.Si, dans la vie de tous les jours, le Flick ne sera pas utilisé, cette nouvelle unité de temps a un intérêt particulier : elle peut se diviser par 8 ; 16 ; 22,05 ; 24 ; 25 ; 30 ; 32 ; 44,1 ; 48 ; 50 ; 60 ; 90 ; 100 ; 120. Les plus attentifs auront remarqué des chiffres qui font référence à certaines données audio et vidéo : 24, 30, 60 images par seconde (fps) ; 120 hertz (fréquence des télévisions) ; 44,1 kilohertz (fréquence utilisée dans la radio)...Lorsqu'elles sont traduites en secondes, ces données sont des chiffres irrationnels ou très peu utilisables : 24 images par seconde donne, par exemple, une image toutes les 0,041666... secondes. En Flicks, ça donne un nombre entier : 29.400.000 Flicks.Les équipes d'Oculus ont posté tous les détails de cette unité de temps définie en C++ sur Github pour celles et ceux qui voudraient aller y jeter un oeil.