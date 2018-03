Jeff Bezos lance la construction d'une horloge de 10.000 ans

Un projet pharaonique

Une idée intemporelle

Modifié le 21/02/2018 à 17h25

Les travaux ont commencé dans une montagne de l'ouest du Texas et devraient prendre plusieurs années.Une demi-douzaine d'entreprises et de fondations se sont réunies pour donner vie à l'une des horloges mécaniques les plus imposantes et les plus chères du monde. Le monument qui doit donner l'heure pendant 10.000 ans a coûté plus de 34 millions d'euros et devrait mesurer 150 mètres de haut.L'horloge voulue par Jeff Bezos aura cinq chambres qui correspondent à cinq intervalles de temps (un an, une décennie, un siècle, un millénaire, dix millénaires). Elle fonctionnera grâce aux cycles thermiques et sera synchronisée avec le soleil. L'horloge tournera de manière évolutive : chaque année, une nouveau mécanisme affichera des planètes et des sondes envoyées par l'homme.Jeff Bezos n'est pas le premier à avoir imaginé une telle construction. Plus précisément, Danny Hills l'avait déjà imaginé plus de 20 ans auparavant dans le magazine Wired. Avec la Long Now Foundation, il avait entrepris la création de nombreux prototypes, mais aucun d'entre eux ne s'approchaient du projet initial. Les recherches et les travaux ont finalement repris grâce à l'investissement de Jeff Bezos.Le bâtiment devrait être terminé d'ici plusieurs années et ouvert au public. Cependant, pour y accéder, les touristes devront faire plusieurs heures de route en voiture depuis l'aéroport le plus proche et arpenter un chemin à plus de 2.000 mètre d'altitude. Qu'ils prennent leur temps, l'horloge n'aura pas fini de tourner d'ici là.