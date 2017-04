Mass Effect Andromeda : les MàJ, seulement pour ceux qui l'ont acheté

Les premières mises à jour de Mass Effect ajoutent une sécurité

Denuvo également mis à jour dans sa version la plus récente

Modifié le 10/04/2017 à 19h49

Si certains joueurs apprécient la nouvelle, ils devront se contenter de la version la moins "belle" de. Alors que Bioware commence à déployer les mises à jour, une nouvelle sécurité a été ajoutée.Si le jeu a été cracké en moins de dix jours,s'est également attiré de nombreuses critiques, notamment concernant ses animations. Des critiques que Bioware, qui a développé le jeu, a entendues puisque le studio a annoncé plusieurs mises à jour majeures entre avril et mai 2017 afin de pallier les principaux problèmes relevés.La première mise à jour, graphique, a été déployée par le studio et elle crée quelques changements sur les animations. Mais elle apporte surtout une nouvelle version de la sécurité anti-piratage.au moment de sa sortie le 23 mars 2017, était protégé par l'ancienne version de la sécurité Denuvo.Dans la mise à jour graphique déployée le 9 avril 2017, la première pour le jeu, Bioware a décidé de mettre à jour également la protection Denuvo. Une fois la mise à jour installée, Denuvo passe de son ancienne à sa toute dernière version, la même utilisée parou encoreCette nouvelle solution anti-piratage développée par Denuvo Software Solutions n'a pas encore été crackée. On peut envisager qu'elle le sera un jour, néanmoins, pour l'instant, cela signifie que toute personne jouant sur une version téléchargée illégalement dequi installerait la mise à jour graphique ne pourrait tout simplement plus y jouer.