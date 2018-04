À vos votes : quelles alternatives à Facebook Messenger ?

Quelle alternative à Facebook Messenger?

07/04/2018

Le réseau social a notamment annoncé des modifications sur le recueil de données concernant l'historique des appels et des messages depuis Messenger qui avait fait scandale en fin de semaine dernière.Si, comme nous, vous vous inquiétez des données personnelles divulguées par le géant de Palo Alto, nous vous proposons de voter pour l'alternative la plus sûre à l'application Facebook Messenger qui vous permettra de continuer à discuter avec vos amis et vos proches en toute confidentialité.Pensez aussi à visiter notre service de téléchargement pour retrouver notre sélection de logiciels et d'applications pour Windows Android et iOS N'hésitez pas à consulter nos dernières actualités pour plus d'informations sur les affaires qui éclaboussent Facebook.