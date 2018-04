Vous n'avez pas voulu de Facebook ? Vous êtes privé de Tinder !

Tinder est pris dans une panne planétaire

Sans Facebook, pas de Tinder !

Modifié le 05/04/2018 à 17h32

Les nouveaux garde-fous en matière de gestion de données personnelles ont empêché Tinder de se connecter au compte Facebook de son utilisateur.Ces dernières semaines, vous avez été nombreux à froncer les sourcils en apprenant la gestion calamiteuse par Facebook des données de ses utilisateurs. Message reçu cinq sur cinq par Facebook, qui s'est empressé de modifier son API afin de restreindre la collecte abusive de données par des applications tierces qu'il accueille sur sa plateforme. Résultat : Tinder est devenu inutilisable.Le soir du 4 avril 2018, les adeptes de Tinder à travers le monde entier ont commencé à signaler sur les réseaux sociaux qu'ils ne pouvaient plus accéder à leur application de rencontre favorite. Lorsqu'ils lançaient l'application, ils se voyaient déconnectés, et avaient un message leur demandant de s'authentifier avec Facebook. Sauf que cette démarche ne donnait plus de résultat : l'API de Facebook les renvoyait vers Tinder, qui affichait le même message d'erreur.La raison de cette panne a une explication simple : Tinder s'appuie sur Facebook pour fonctionner. Relier son compte Facebook à Tinder est en effet indispensable pour faire fonctionner l'application de rencontres. C'est par ce moyen qu'elle s'assure (autant que possible) que ses membres sont de vraies personnes. Conséquence : il suffit que Facebook ne soit pas en mesure d'authentifier l'utilisateur (en d'autres mots, communiquer son identité virtuelle à Tinder) pour que ce dernier saute.Le problème a été rapidement identifié par les développeurs de Tinder, qui ont travaillé dur pour adapter l'application au nouveau API de Facebook. Tinder est finalement revenu dans la nuit du 4 au 5 avril 2018. Pour le faire fonctionner, il faut néanmoins installer la dernière mise à jour.