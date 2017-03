Tinder Select : l’application de rencontre pour gens riches et célèbres

Tinder Select : la version secrète de l'application de rencontre

Tinder Select cible les élites

Modifié le 10/03/2017 à 16h02

Le site américain TechCrunch a révélé que l'application Tinder disposerait d'une version secrète, Tinder Select, réservée aux riches, bien nés, et célébrités. Et pour éviter que l'élite ne se mêle aux utilisateurs "de base", ce serait Tinder qui sélectionnerait les potentiels membres VIP et leur enverrait un message les invitant à s'inscrire.Ce service secret à destination des élites existerait, toujours selon TechCrunch, depuis 6 mois. La liste des inscrits n'étant pas connue, tous les scénarios peuvent être imaginés, de Rihanna qui "swipe" sur la droite Justin Timberlake, au "match" entre John Oliver et Oprah Winfrey.Tinder Select se positionne sur le même créneau que des services déjà bien établis, comme Rich Kids, ou encore A Small Worl, qui ciblent les hauts revenus. C'est un algorithme développé en interne qui permettrait à Tinder de différencier les élites du "bas peuple".A la différence de ses principaux concurrents, qui s'adressent uniquement aux personnes riches et en haut de l'échelle sociale, Tinder Select, en visant les célébrités, semble vouloir aller encore plus loin dans le processus de sélection.