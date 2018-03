Facebook : des appels et des SMS enregistrés sur Android à l'insu des utilisateurs ?

Après le scandale de Cambridge Analytica et les nombreux appels à boycott du réseau social, Facebook n'avait pas vraiment besoin de cette nouvelle controverse...

Déja un parfum de scandale ?

Downloaded my facebook data as a ZIP file



Somehow it has my entire call history with my partner's mum pic.twitter.com/CIRUguf4vD — Dylan McKay (@dylanmckaynz) 21 mars 2018

a historical record of every single contact on my phone, including ones I no longer have pic.twitter.com/XfiRX6qgHl — Dylan McKay (@dylanmckaynz) 21 mars 2018

Une collecte de données isolée sur Android ?

Modifié le 25/03/2018 à 15h39

A peine quelques jours après l'affaire impliquant la société britanniquequi aurait collecté les données, le réseau social de Mark Zuckerberg subit une nouvelle polémique. En effet un utilisateur néo-zélandais,, a décidé de vérifier par lui même la confidentialité de ses données en téléchargeant son historique via les paramètres de son compte depuis son smartphone sous Android 5.1 Lollipop.Dans son tweet posté mercredi 21 mars, le jeune homme rapporte qu'après avoir téléchargé son activité dans un fichier ZIP, le réseau social aurait récupéré l'ensemble de l'historique des appels téléphoniques avec l'un des ses contacts.Dans son message sur Twitter, il complète avec une capture d'écran présentant, y compris ceux qu'il a effacés récemment.Nos confrères du site 01Net ont décidé de vérifier vendredi 23 mars. Ils confirment que Facebook remonte bien l'historique d'appels, des contacts, et envois de SMS sur une période datée de Janvier à Avril 2016. On peut alors se poser la question. Selon eux, il semblerait que cette collecte ne concerne pas les autres journalistes de la rédaction qui utilisent Facebook via des iPhone.Pour le moment rien n'est moins sûr, pour autant cette nouvelle polémique tombe plutôt mal pour le géant de la Silicon Valley en pleine tourmente sur la gestion des données de ses utilisateurs.