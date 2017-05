Tout s’achète sur le Net, même… un zoo !

Bonjour tigres, babouins, lions

Acheter n'est pas gérer

Modifié le 27/04/2017 à 18h16

Le personnel et les animaux sont fournis !Qui n'a jamais traqué les annonces les plus barrées du bon coin ? Récemment aux Etats-Unis, un vendeur proposait une roue de hamster à taille humaine, un autre un bateau pirate d'occasion.En Floride, l'Emerald Coast Wildlife Refuge Zoological Park, est à saisir sur Craigslist. Moyennant 350 000 dollars, vous avez l'opportunité de devenir l'heureux propriétaire de cette réserve de 4 hectares hébergeant lions, tigres, ours, lynx, babouins, etc. La parcelle est également équipée d'une boutique de souvenirs, de bâtiments, et une équipe de professionnels connaissant les lieux comme leur poche vous épargnera d'avoir à nettoyer vous-même les cages.Bien sûr, 350 000 dollars ne suffiront pas à faire de vous l'heureux propriétaire de ce zoo en Floride. Il s'agit de faire tourner le zoo afin de le maintenir à flot, de payer les salaires, entretenir les installations, etc.L'actuel propriétaire a acquis le zoo en 2013. Il a expliqué aux médias américains avoir trouvé à l'époque un parc décrépi, et surtout des animaux en piteux état. Il s'agissait alors d'un zoo privé créé par un particulier fortuné, mais qui n'a pas su à l'évidence s'occuper de ses résidents à poils et à plumes. Maintenant que les animaux vont mieux, il estime qu'il est temps pour lui de passer la main. Alors, vous sentez-vous l'envie, comme Matt Damon, de prendre un nouveau départ ?