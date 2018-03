Record : le DC100 de Nimbus Data, un SSD de 100 Téraoctets

100 To de données dans un seul SSD

Pas de prix annoncé pour le DC100... mais il risque de coûter très cher

Modifié le 20/03/2018 à 10h01

Samsung a lancé un SSD capable de contenir 30 Téraoctets de données. Nimbus Data a plus que triplé cette capacité de mémoire. Si jamais vous pensez avoir besoin de beaucoup, beaucoup d'espace de stockage...Le record est mémorable : le nouveau disque dur SSD de Nimbus Data, le, est capable de stocker 100 Téraoctets de données dans un format classique SATA 3,5 pouces. En fait, vous pourriez le mettre dans votre ordinateur de bureau, dans le salon... et ne plus manquer de capacité de stockage, jamais.Il faut dire que 100 To, selon Nimbus Data, ça représente 20 millions de chansons (d'une taille de 5 Mo chacune), 10.000 films en HD ou... l'intégralité du stockage de 2.000 iPhones avec 512 Go de mémoire. Il est évident que Nimbus Data ne s'adresse pas aux particuliers avec ce nouveau disque dur... ou alors aux plus fortunés d'entre eux.Nimbus Data propose ce nouveau SSD aux entreprises et notamment aux Data centers. Un simple rack uniquement composé de disques durs DC100 de Nimbus Data serait en mesure de stocker plus de 100 Pétaoctets de données. L'avantage ? Une réduction du coût de stockage de 85 % par Téraoctet, selon Nimbus Data.Côté prix, rien n'a été annoncé : Nimbus Data prévoit simplement un prix du Téraoctet similaire à celui des autres disques durs pour entreprises. Le prix du DC100 devrait donc s'élever à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Les livraisons commenceront à l'été 2018.