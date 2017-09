France : le déploiement de la fibre s’accélère

2,6 millions de foyers français abonnés à la fibre

Accélération du raccordement des logements à la fibre

Modifié le 08/09/2017 à 14h16

D'après les données publiées ce jeudi 7 septembre 2017 par l'Autorité de régulation des télécoms (Arcep) , les abonnements à la fibre optique jusqu'au logement ont continué à progresser au deuxième trimestre 2017 (+215.000), atteignant un total de plus de 2,6 millions.En raison de la croissance du très haut débit, portée par le développement de la fibre jusqu'au logement (FttH), le nombre d'abonnements à haut débit diminue «» note l'Arcep. 21,9 millions de foyers sont abonnés au haut débit, qui représente encore 78 % des connexions en haut ou très haut débit en France, tandis que le nombre d'abonnements à très haut débit atteint 6,2 millions.Si davantage de foyers ont accès à la fibre jusqu'au logement, c'est parce que le nombre de raccordements est en hausse. Au 30 juin 2017, 8,9 millions d'appartements ou de maisons disposaient d'un raccordement FttH, ce qui représente une évolution de 37 % en un an et de 9 % sur un trimestre.Sur ces 8,9 millions de logements, «» précise l'Arcep.