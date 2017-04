Apple : Maps intègre les trajets en bus et métro à Paris

Trouver le trajet de métro qui est fait pour vous avec Plans

Ce qu'apporte Apple par rapport à ses concurrents

Modifié le 24/04/2017 à 09h42

Les Parisiens et les touristes avaient une flopée d'applications pour trouver leur chemin dans le métro : de l'application officielle de la RATP à Google Maps en passant par d'autres applications tierces, il était facile de définir son itinéraire.La nouvelle fonctionnalité de Maps, qui affiche les trajets dans les transports en commun de la RATP, est intégrée dans l'application Plans depuis ce lundi 24 avril 2017. Le déploiement se fera progressivement dans le courant de la journée afin que tous les utilisateurs de Maps en France, 6 millions selon les données dévoilées par Apple (ce qui en fait la troisième application de ce type utilisée dans l'Hexagone) puissent en bénéficier.Une fois installée, la nouvelle version de Plans va permettre d'avoir toutes les informations nécessaires pour des trajets en bus, métro et même RER. Les lignes SNCF d'île-de-France, les Transiliens, sont également de la partie. Et pour finaliser le tout, Plans intègre également les stations de recharge Autolib ainsi que les stations Velib'.Si les Franciliens et les touristes ont déjà leur application fétiche pour trouver leur itinéraire dans les transports en commun de Paris, Apple a décidé de se démarquer de ses concurrents. Pour les trajets dans les transports en commun, par exemple, Apple ajoute une information essentielle : l'état du trafic et les prochains départs. Il suffit de cliquer sur la station concernée pour voir apparaître ces données.Mais Apple a également mené une enquête de terrain : toutes les entrées et sorties de métro sont identifiées. Un avantage non négligeable sur ses concurrents, surtout pour les personnes qui ne connaissent pas bien Paris. Certaines entrées et sorties de métro sont cachées et choisir vers quelle sortie il faut se diriger peut devenir un casse-tête dans certaines stations pour les non-initiés.