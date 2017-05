Apple va tester un système de conduite autonome !

Une conduite autonome, avec un véhicule Lexus

De nombreuses entreprises déjà en test !

Modifié le 18/04/2017 à 16h08

Si le projet Titan était resté au stade des spéculations, c'est parce que l'entreprise n'a jamais admis travailler sur les véhicules autonomes. Ces rumeurs se concrétisent donc aujourd'hui, avec une cette preuve tangible.Mais le projet semble avoir beaucoup évolué, depuis les premières rumeurs. On supposait alors que le logiciel de conduite appartiendrait à Apple, mais aussi que la voiture serait complètement créée par la firme. Si la première supposition s'avère exacte, la deuxième s'éloigne : la firme de Cupertino a décidé de s'allier avec Lexus.La technologie sera donc d'Apple, mais elle sera disponible sur des SUV Lexus RX 450h ... au moins dans un premier temps !La firme à la pomme semble à la traîne, puisque ce sont plus de 25 entreprises qui ont déjà obtenu le droit de faire des tests en Californie. Parmi elles, on retrouve bien sûr Tesla et Google, mais aussi Volskwagen, Ford ou encore Navya.Si on en croit pourtant la lettre envoyée à l'Agence fédérale de sécurité routière américaine en décembre 2016, Apple est très enthousiaste pour ce projet, et certain du potentiel de tels systèmes de conduites. La firme de Cupertino aura donc probablement à cœur de rattraper son retard. D'autant que si les entreprises espèrent pouvoir mettre en vente les premiers véhicules autonomes d'ici à 2020, les experts tablent sur une date plus lointaine ! Un nouvel acteur pourrait donc bien booster les autres à accélérer leurs tests.