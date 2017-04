Apple échange votre iPad 4 défectueux contre un iPad Air 2

L'échange, uniquement si vous le souhaitez

Attention aux accessoires

Modifié le 21/04/2017 à 15h26

Il faudra pour cela avoir évidemment souscrit à la garantie Apple Care.On appelle ça récompenser la fidélité : en cas de pépins avec votre tablette tactile, Apple vous proposera de passer à un modèle plus récent, et gratuitement s'il vous plaît. Une note interne diffusée par Apple dans ses SAV d'Apple indique que les propriétaires d'iPad 4 irréparable se verront proposer de l'échanger contre un iPad Air 2.Bien sûr, la décision vous reviendra d'accepter ou non le changement de modèle. Même si sur le papier il est plutôt avantageux : sorti en 2012, l'iPad 4, quoique déjà doté de l'écran IPS 9,7 pouces "Retina" avec une haute définition de 2 048 x 1 536 pixels, présente des performances moindres que l'iPad Air 2 sorti deux ans plus tard. Plus fin d'environ trois millimètres, il possède la même taille d'écran que son aîné. Il tourne sur iOS 8 à sa sortie d'usine (avec la possibilité de le mettre à jour avec iOS 10), alors que son prédécesseur dispose d'iOS 6, lui aussi. L'iPad Air 2 possède en outre un appareil photo d'une meilleure définition (8 Mpx contre 5 Mpx pour l'iPad 4) et du capteur d'empreinte bien pratique emprunté à l'iPhone.A noter tout de même que les côtés des deux modèles n'étant pas les mêmes, vous risquez d'avoir à changer certaines accessoires, qui ne seront pas forcément compatibles, notamment la coque de protection ou l'étui de votre iPad. L'iPad Air 2 proposé par le SAV d'Apple pourrait aussi ne pas avoir la couleur que vous recherchez.