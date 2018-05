Une faille de sécurité découverte dans les protocoles PGP et S/MIME

Le chiffrement des mails semble avoir quelques soucis

Des spécialistes sont parvenus à lire les messages chiffrés - y compris les anciens mails - ce qui peut poser d'énormes problèmes de sécurité dans les entreprises. Sebastian Schinzel, qui a annoncé la découverte de la faille sur Twitter, devrait en fournir tous les détails cette semaine.L'Electronic Frontier Foundation a récemment alerté les utilisateurs d'outils de chiffrement de mails de la découverte de cette faille au sein des protocoles PGP et S/MIME, utilisés pour assurer la confidentialité des e-mails avec un chiffrement de bout en bout. L'équipe à l'origine de la découverte a indiqué qu'un article doit être publié demain afin d'exposer en détails les vulnérabilités identifiées, mais Sebastian Schinzel a déjà affirmé que ce problème pourrait permettre de lire le contenu d'e-mails normalement chiffrés.Selon le chercheur, la vulnérabilité provient des plugins de chiffrement PGP et non du protocole lui-même. L'EFF a publié un guide pour désactiver les plug-ins PGP dans Thunderbird, Apple Mail et Outlook.