7-Zip : une vulnérabilité permet de prendre le contrôle sur votre PC

Le logiciel vulnérable depuis presque 20 ans

Modifié le 07/05/2018 à 16h18

Comme le révèle le Center for Internet Security , la vulnérabilité contenue dans 7-Zip permet aux hackers de faire exécuter des codes malveillants.7-Zip, cet outil d'archivage à la fois léger et complet, distribué en, est l'un des rares à pouvoir se targuer d'être utilisé depuis près de deux décennies. Depuis cette date, il a connu 18 réincarnations, et la version la plus récente, sortie le 30 avril 2018, porte le numéro 18.05.Mais voici qu'une nouvelle vient ébranler l'édifice : depuis ses débuts,. Comme le révèle le, en exploitant cette vulnérabilité, des individus mal intentionnés peuvent faire exécuter le code de leur choix. Et donc faire tout ce que permettent de faire les privilèges administrateur : copier des données, les modifier, les effacer ou encore installer des logiciels.Afin d'éviter tout problème, lerecommande de supprimer la version actuelle de 7-Zip et d'installer en son lieu et place la version la plus récente (18.05). C'est à compter de cette version que la vulnérabilité a été bouchée.Autre conseil donné par les spécialistes ayant déniché la faille : utiliser le moins possible le mode « Administrateur ». Car si vous avez tous les privilèges, il en sera de même pour les hackers qui voudront exploiter telle ou telle faille. Mais, petit soulagement : selon le, la vulnérabilité découverte dans 7-Zip n'a jamais été utilisée.