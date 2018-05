Mots de passe : les mauvaises habitudes ont la vie dure

Des comportements à risque

La peur de l'oubli

Source : HelpNet Security

Modifié le 03/05/2018 à 15h00

Qui ne s'est jamais retrouvé à devoir créer un mot de passe compliqué afin de répondre aux exigences du site internet sur lequel ils veulent s'inscrire ? Combien d'entre nous utilisent le même mot de passe partout parce que le retenir est plus facile ainsi ? De mauvaises habitudes qu'on devrait tous perdre et qui pourtant ont l'air de perdurer.D'après une récente étude de l'entreprise Lab42,, et bien que 91 % d'entre elles disent savoir que cette pratique représente une menace pour la sécurité de leurs données, 59 % continuent tout de même d'utiliser le même mot de passe pour tout ou partie de leurs différents comptes.Un comportement à risque démontrant que le choix des individus concernant la création, la gestion et la modification de leurs mots de passe ne suit pas la rapide évolution des menaces que représente la cybercriminalité.Lorsque Lab42 interroge les mêmes utilisateurs concernant les raisons qui les poussent à continuer d'utiliser le même mot de passe, 61 % déclarent avoir peur de l'oublier. Ainsi,Plus inquiétant encore, sur les 79 % d'utilisateurs qui déclarent avoir entre 1 et 20 sur diverses applications, logiciels et sites internet, 47 % d'entre eux (près de la moitié !) avouent qu'il n'y a pas de différence entre leurs mots de passe pro et perso. Seuls 19 % des interrogés prennent soin de créer des mots de passe professionnels plus compliqués que ceux qu'ils utilisent à la maison.Pour terminer, l'enquête démontre également que, bien que 72 % des personnes interrogées déclarent être au courant de la manière de créer un mot de passe performant et « difficile à cracker »,