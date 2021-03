GTA Online : un modder réduit massivement les temps de chargement, de 6 à moins de 2 minutes

Nos confrères de chez Digital Foundry se sont fendus d'une explication poussée concernant les temps de chargement pouvant parfois dépasser les six minutes sur GTA Online. Le jeu lit en effet un par un les 63 000 objets achetables dans le jeu, listés dans un document texte. Une fois cela fait, il compte ensuite chaque caractère présent dans ce même fichier, ce qui requière donc une activité plus importante que nécessaire pour le processeur.

Après ce premier processus, le jeu prépare tous les objets lus et en enregistre les données (le nom, le prix, la catégorie et les statistiques). Il associe à chacun de ces objets une sorte d'empreinte numérique et vérifie ensuite la valeur de ces empreintes pour les objets mis en magasin contre celle des objets déjà présents sur ce dernier. Un processus aussi fastidieux que complexe qui mène in fine à des temps de chargement anormalement longs.