Returnal : désactivez les mises à jour automatiques si vous souhaitez conserver votre progression

Les arguments des deux « camps » s'entendent. D'un côté on trouve celles et ceux qui trouvent désagréable d'être ainsi pris en otage par un jeu qui ne les autorise pas à ne serait-ce qu'éteindre leur console, de l'autre celles et ceux qui considèrent qu'une sauvegarde entraînerait irrémédiablement des abus.

Mais des abus pour qui ? Returnal n’est pas un jeu multijoueurs ; il n’y a aucun autre enjeu que celui d’en profiter à titre personnel. Là où une sauvegarde permettrait simplement à davantage de personnes de profiter de cette exclusivité PS5, son absence en rebute beaucoup de franchir le pas. D’autant qu’en termes d’abus, on pourrait aussi trouver à redire sur les cheat codes (consultables sur Reddit ) que les développeurs ont manifestement oublié de désactiver en jeu, et qui sont accessibles facilement en branchant un clavier à sa console.

Bref, après les débats sur la difficulté de Sekiro, voilà que Returnal met le feu aux poudres sur un sujet que l’on qualifiera de « qualité de vie ». On se contentera de dire la même chose que dans notre test. Les récents Hades et Curse of the Dead Gods , deux rogue-like reconnus et récompensés, permettent de sauvegarder sa progression après chaque nouvelle salle nettoyée.