Sony était vraiment opposé au crossplay sur PS4 et fait payer les studios utilisant la fonctionnalité

Avant d'entrer dans le vif du sujet, rappelons que le crossplay est une fonctionnalité permettant aux joueurs de s'affronter en ligne sans prendre en compte leur support de prédilection. Par exemple, les utilisateurs PS4, Xbox One, Switch et PC de Rocket League peuvent tous se croiser sur les serveurs du jeu. Aujourd'hui, ce mode est en vigueur sur divers softs comme Fortnite et Minecraft (même s'il existe certaines restrictions selon la plateforme choisie). Mais Sony s'y est pourtant longtemps opposé...



Un document confidentiel révélé durant le procès entre Apple et Epic semble illustrer cette volonté de la marque japonaise de s'opposer au crossplay. Dans le cas de Fortnite, le vice-président d'Epic, Joe Kreiner, avait à l'époque tout tenté. Face à la fermeté de Sony, il aurait proposé « d'annoncer le crossplay conjointement avec Sony » afin de mettre l'éditeur nippon dans les bottes « du héros » lors de l'annonce. Fortnite souhaitait aussi assurer sa présence à l'E3 sous la bannière PlayStation et offrir un personnage exclusif aux abonnés PlayStation Plus pour renforcer le deal passé avec Sony.