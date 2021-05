Discord et PlayStation se rapprochent en annonçant un partenariat inédit

Ensemble, nos équipes travaillent déjà d'arrache-pied dans le but de connecter Discord avec votre expérience de jeu et sociale sur le PlayStation Network. Notre objectif est de rendre les expériences Discord et PlayStation plus proches sur console et mobile l'année prochaine, pour permettre aux amis, groupes et communautés de traîner ensemble, de s'amuser et de communiquer plus facilement en jouant tous ensemble.