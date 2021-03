PS5 : les contenus non-HDR interprétés avec des défauts sur la console nouvelle génération

Le problème a été repéré sur Twitter par le créateur de contenus Tim Rogers. Souhaitant enregistrer une nouvelle vidéo via Elgato, il a dû être contraint de désactiver le HDR par défaut proposé par la console.

C'est ainsi qu'il a remarqué sur l'écran d'accueil de Demon's Souls que le fond sombre, avec le SDR activé, était passé à un gris délavé. Alexander Battaglia, de Digital Foundry, s'est penché sur la question et a émis quelques hypothèses quant aux raisons d'un affichage si différent.

Selon lui, la PS5 étant calibrée par défaut pour afficher les jeux en HDR, le passage forcé au SDR entraîne un écrasement des couleurs noires et à des difficultés à reproduire certaines couleurs et tons en jeu. Pour se rendre compte de la différence, il a testé le SDR sur PS4 Pro et sur PS5 sur un même jeu. Et il apparaîtrait bien que la console nouvelle génération de Sony ait un problème avec ce mode d'affichage.