GeForce Now : NVIDIA annonce 15 nouveaux jeux au catalogue

Nous avons donc droit à quelques licences très populaires comme Anno, Darksiders, Worms, Torchlight et Warhammer 40K, ainsi que la disponibilité de Turnip Boy Commits Tax Evasion le jour de sa sortie sur Steam.

À noter que GeForce Now accueille également deux DLC : la mise à jour gratuite de Warhammer: Vermintide 2 Chaos Wastes et l'extension The Lost Gods d'Immortals Fenyx Rising. Cette dernière est incluse dans le season pass du titre d'Ubisoft ou vendue séparément au prix de 14,99 euros.