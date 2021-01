The Medium : les développeurs invitent les joueurs à noter le jeu après l'avoir terminé

Sur nos smartphones, au bout d'un certain temps passé dans un jeu, celui-ci nous demande de le noter sur le Play Store ou iOS. Une pratique parfois un peu pénible lorsque la fenêtre d'évaluation s'affiche en pleine partie. Pourtant, les titres sur nos consoles pourraient bientôt s'y mettre. C'est ce que tentera The Medium à sa sortie cette semaine (et plus précisément le 28 janvier 2021).