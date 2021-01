The Medium et ray tracing : un trailer de gameplay et des configurations PC corsées

La configuration recommandée pour faire tourner le jeu en « medium », en 1080p/30 fps demande en effet une carte graphique NVIDIA GTX 1660 SUPER ou une AMD RX 5600 XT, un processeur i5-9600 ou un Ryzen 7 3700 X, 16 Go de RAM (qui restera le même prérequis pour les paramètres plus élevés) et 50 Go d'espace disque, un SSD étant obligatoire.

Même la configuration minimum reste assez exigeante, puisqu'il vous faudra une GTX 1650 SUPER ou une GTX 1060 chez NVIDIA et une R9 390X chez AMD. Pour le processeur, comptez au minimum sur un i5 6600 ou un Ryzen 5, avec 8 Go de RAM ; ici un disque dur est toléré mais pas conseillé.

Pour la configuration élevée, les choses se corsent, avec au minimum une RTX 2060 SUPER ou une 5700 XT. Les prérequis pour le processeur et la RAM ne changent pas par rapport à la configuration recommandée. Avec cette configuration, il sera possible de faire tourner le jeu en configuration élevée, soit en 1440p/30 fps.

La configuration Ultra, elle, vous demandera de disposer soit d'une RTX 2080, soit d'une RTX 3060 Ti 8 Go pour NVIDIA, ou d'une AMD RX 6800 16 Go. Côté processeur, on passe à un i7 9700 côté Intel, et pas de changement côté AMD. Le jeu devrait tourner avec cette configuration en 4K/30 fps.

Notons que la configuration recommandée pour profiter du RTX en 1440p/30 fps demandera au choix une RTX 3060 Ti ou une RTX 2080 côté NVIDIA et une RX 6800 16 Go côté AMD. Les prérequis pour le processeur restent les mêmes que pour la configuration Ultra.

Enfin, le nec plus ultra pour profiter du jeu dans toute sa splendeur en 4K/30fps et RTX On serait de disposer d'une RTX 3080 côté NVIDIA ou d'une RX 6800 XT côté AMD. Le processeur reste encore une fois le même que pour les deux paramètres précédents.

Des prérequis bien corsés donc, qui témoignent du bond en avant des jeux préparés spécifiquement pour les nouvelles générations de console par rapport aux jeux cross-générations.

The Medium est attendu le 28 janvier sur Xbox Series X|S, PC (Steam) et Xbox Game Pass.