Resident Evil Village : un réalisateur accuse Capcom d'avoir plagié un de ses concepts de monstre

Le réalisateur danois a insisté à plusieurs reprises sur le fait que Capcom ne l'a jamais approché, et il n'a découvert la vérité qu'une fois le jeu sorti, par le biais de messages de ses fans.

« Au départ j'étais en colère. Puis je me suis senti fier. Maintenant que je vois toutes les réactions, je me sens à nouveau en colère et insulté. Les concepts que j'ai réalisé m'ont pris beaucoup de temps et ça me fait mal de les voir repris avec le minimum d'effort dans un jeu, sans m'accorder le moindre crédit. »

Il semblerait toutefois que Capcom ait précisé dans les fichiers Concept Arts du jeu que Sturm était basé sur une créature du film de Richard Raaphorst, à en croire un utilisateur ayant répondu à son post LinkedIn.

Quand bien même, cela s'est arrêté au concept de Sturm alors que de nombreux monstres de Resident Evil Village présentent de grandes similarités avec ceux présents dans Frankenstein's Army. Capcom n'a pour l'heure pas communiqué quant à cette situation pour le moins épineuse.