Resident Evil Village : un record d’affluence sur Steam lors du week-end de lancement

Pour le moment, les chiffres de ventes sur consoles n’ont pas été communiqués mais le jeu a battu le record de la série en termes de nombre de joueurs, dès le premier jour, sur la plateforme Steam . Au total, plus de 100 000 personnes, 101 726 pour être précis, ont fait la rencontre de Mère Miranda et de ses sous-fifres ce vendredi.

Ces résultats sont d’autant plus impressionnants lorsqu’on les compare à ceux des précédents opus. D’après Steam Charts, Resident Evil 7 et le remake de Resident Evil 2 atteignaient, en leur temps et respectivement, 18 211 et 74 024 joueurs simultanés au moment de leur lancement.