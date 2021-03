Xbox Game Pass : en plus d'Outriders, Nier: Automata, Yakuza 6, Empire of Sin et d'autres arrivent en mars

Alors que le RPG atypique et acclamé par la critique Undertale vient d'arriver sur le Xbox Game Pass (cloud, console et PC), Microsoft vient de dévoiler une dizaine d'autres jeux qui vont venir s'ajouter au catalogue de son service dans les prochains jours. Ils viennent bien entendu en plus du déjà annoncé TPS coopératif Outriders, à venir le 1er avril prochain, et qui sera proposé day one pour les abonnés sur console et cloud (les abonnés PC devront se contenter des stores habituels et du prix classique de 60 €).

Mais avant de lister les jeux à venir, signalons que le 31 mars, 3 jeux seront quant à eux retirés : Hyperdot (PC et console), Journey to the Savage Planet (console) et Machinarium (PC).