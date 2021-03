Crash Bandicoot 4 : un (gros) souci avec la mise à niveau gratuite PS5

Il y a quelques mois maintenant, la saga Crash Bandicoot est revenue sur le devant de la scène, avec un quatrième opus, Crash Bandicoot 4: It’s About Time, très réussi. En ce début d'année 2021, comme tant d'autres, le jeu est de retour, sur consoles next-gen et sur Nintendo Switch.

Un Crash Bandicoot 4: It's About Time de retour sur PS5 et Xbox Series donc, avec une mise à niveau gratuite pour tous ceux qui disposent d'une version PS4 et/ou Xbox One du jeu. Toutefois, la transition PS4 vers PS5 pose quelques soucis chez certains joueurs…