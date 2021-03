Crash Bandicoot 4 : la version PC datée et les configurations dévoilées

Ainsi, dès le 12 mars 2021, les joueurs PS5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch pourront retrouver cette grande mascotte des années 90. Sur les machines nouvelle génération, Crash Bandicoot 4: It's About Time sera jouable en 4K à 60fps et bénéficiera de plusieurs avantages comme des temps de chargement plus rapides et la fonctionnalité 3D audio.