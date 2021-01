Glitchpunk : la rencontre entre le premier GTA et l'univers cyberpunk se dévoile dans un trailer

De par son esthétique mêlant rétro et futurisme, Glitchpunk a de quoi séduire les fans d'action en vue du dessus et de l'ambiance du genre cyberpunk. Le jeu promet donc une grande liberté, à l'image du tout premier GTA dont il semble faire un vibrant hommage bardé de néons.

Ce jeu développé par Dark Lord et édité par Daedalic Entertainment est attendu au cours du second trimestre 2021. Toutefois, dans le cadre du Steam Game Festival prévu le 3 février prochain, il sera possible de le découvrir via une démo gratuite. Celles et ceux souhaitant être tenus au courant de la suite du développement peuvent également rejoindre un serveur Discord dédié.

Les adeptes du genre cyberpunk ont donc de quoi se réjouir dans les prochains jours.