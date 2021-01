Cyberpunk 2077 : le hotfix 1.11 vient corriger le bug introduit dans la quête principale

Le bug en question se situait au niveau de la mission intitulée Down on the Street. Lors d'un appel holographique, des options de dialogue n'apparaissaient pas et il était alors impossible de continuer. Ce souci se manifestait principalement sur des sauvegardes enregistrées sur la version 1.06 puis relancées sur le build 1.1. Fort heureusement, ce bug a été définitivement retiré aujourd'hui.