PS5 : un brevet de Sony permet aux joueurs de poster des conseils en jeu

Les joueurs du genre Soulsborne, récemment porté par l'excellent remake de Demon's Souls sur PS5, connaissent très bien ce concept de messages en jeu.

Compte tenu de la difficulté inhérente à ses jeux, From Software a en effet introduit depuis près de 10 ans un système permettant aux joueurs de laisser des marques au sol apportant une aide plus ou moins bienvenue aux suivants. On se rappellera bien sûr des messages à caractère troll, du genre « Absence de coffre droit devant, loué soit le Soleil » (les vrais savent) placés devant le personnage permettant de monter en niveau dans le hub central.

Ce système, généralisé à tous les jeux PS5, s'inscrit dans la suite d'une enquête conduite en interne chez Sony. Celle-ci remontait des points clés empêchant visiblement certains joueurs de persévérer dans des jeux particulièrement difficiles. Parmi eux, on retrouvait le fait de devoir fouiller Internet à la recherche de soluces et astuces…

Aussi, en permettant aux joueurs et développeurs de laisser des messages directement en jeu, Sony fait d'une pierre deux coups : les joueurs devraient être plus enclins à continuer à jouer et n'auront pas à faire de pauses pour chercher la solution à un problème donné.