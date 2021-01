PS5 : Sony vend la mèche sur les dates de sortie de plusieurs exclusivités

« Le bonheur des uns fait le malheur des autres ». Cette citation de Voltaire colle parfaitement à la situation que vivent WhatsApp et Signal actuellement. Suite au bad buzz engendré par la mise à jour de la politique de confidentialité de l'application propriété du groupe Facebook, la messagerie sécurisée Signal a bénéficié d'une mise en lumière aussi brusque qu'inattendue ! Au point de se hisser en tête du classement des applications les plus téléchargées du Play Store et de l'App Store.