Dark Alliance : le nouvel action-RPG dans l'univers de D&D attendu le 22 juin présente son gameplay

Dark Alliance nous mettra dans la peau de Drizzt Do'Urden, Catti-bree, Bruenor et Wulfgar, quatre personnages emblématiques de l'univers Donjons & Dragons, correspondant à quatre archétypes de héros. Nous aurons donc droit à un assassin drow, une archère humaine, un guerrier nain et un barbare humain.

Nos quatre compères seront chargés d'affronter les forces du mal sévissant dans Icewind Dale, une région tout aussi iconique des Royaumes Oubliés, à la recherche de l'Éclat de Cristal. Quatre joueurs ne seront pas de trop pour faire face aux orques, gobelins, morts-vivants, liches et autres dragons se mettant en travers de la route de nos aventuriers.

Action-RPG oblige, l'accent sera mis sur des combats nerveux et dynamiques récompensant les réflexes et un bon développement de son personnage. Il faudra donc, comme dans tout bon jeu D&D qui se respecte, faire évoluer le héros de son choix en niveau et en compétences et l'équiper d'armes, armures et objets toujours plus puissants afin de faire face à des défis toujours plus complexes.

Si Dark Alliance vient tout juste de se présenter plus avant via un court trailer de gameplay, de nombreux sites spécialisés ont déjà pu s'essayer au jeu, comme ici nos confrères chez Game Informer.